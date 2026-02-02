陸上自衛隊高田駐屯地は2月2日、酒気を帯びた状態で車を運転し当て逃げをしたとして所属する自衛官の懲戒処分を発表しました。2月2日付けで停職5か月の処分を受けたのは第2普通科連隊の3等陸曹（29）です。高田駐屯地によりますと、3等陸曹（29）は2024年7月21日、上越市内の一般道で、酒気を帯びた状態で私有車を運転。他の車両に接触して損壊させたにも関わらず、通報せずにその場を立ち去ったということです。3等陸曹（29）は罰