２日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。午前は軟調な展開だったが、一時９２０円を超える上昇となっていた日経平均株価が値を消すと投資家のリスク回避姿勢が強まった。 債券先物は朝方に１３１円３２銭まで軟化する場面があった。トランプ米大統領が３０日に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長にタカ派的とされる元ＦＲＢ理事のケビン・ウォーシュ氏を指名したことや、高市早苗首相が３１日の演説会で円安