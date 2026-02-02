ＴＤＫは２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから１０００億円増額して２兆４７００億円（前期比１２．０％増）、最終利益予想は１００億円増額して１９００億円（同１３．７％増）に引き上げた。期末配当予想は２円増額の１８円に見直した。年間配当予想は３４円（前期は株式分割後ベースで３