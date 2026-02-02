（桃園空港中央社）野党・国民党の蕭旭岑（しょうきょくしん）副主席（副党首）は2日、中国・北京で開かれるシンクタンク主催のフォーラムに出席するため、桃園国際空港を出発した。出発前に空港で報道陣の取材に応じ、今回の訪中は専門分野に焦点を当てたものだと強調した。空港では市民団体による抗議活動も行われた。蕭氏は国民党系のシンクタンク、国家政策研究基金会の李鴻源副董事長（副会長）や専門家・学者40人と共に、4日