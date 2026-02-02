チェルシーに所属するU−21イングランド代表FWタイリーク・ジョージが、エヴァートンに移籍することに近づいているようだ。1日、イギリスメディア『BBC』や同『アスレティック』などが伝えている。2006年2月4日生まれで現在19歳のジョージは、8歳からチェルシーの下部組織に所属し、2024年8月にトップチームデビューを果たした。前線の複数ポジションで起用されながら、公式戦通算37試合出場で6ゴール6アシストを記録している