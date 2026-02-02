外出先でPCを使おうとしたとき、「Wi-Fiが見つからない」「テザリングが不安定」と感じた経験はあるだろう。そんな悩みを解決してくれるのが、NTTドコモとVAIOのモバイル通信対応ノートPC「VAIO Pro PG」だ。1月30日から、全国のドコモショップとオンラインショップで発売している。●モバイル通信対応で、場所を選ばずネットが使えるVAIO Pro PGは、SIMを使って通信できるWindowsノートPC。物理SIMとeSIMの両方に対応し、Wi-F