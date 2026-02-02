約２週間に渡るヨーロッパ視察を終えた日本代表の森保一監督が、２月２日に帰国。囲み取材に応じた。その中で、ズウォーレ戦をチェックしたNECのMF佐野航大に言及。「１試合見て、その時もチームの中心として戦っているという印象を受けました。直近の試合（AZ戦）は映像で確認して、素晴らしいゴールも決めて、チームの攻守の中心として存在感を発揮してくれている」と評価した。 スコットランド代表、イングランド代