クラブ・アメリカは1月31日、フランス人FWアラン・サン・マクシマンの退団を発表した。イギリスメディア『BBC』や『ESPN』が報じたところによると、サン・マクシマンは自身の子供たちがメキシコ国内で人種差別的虐待の被害に遭ったことを受け、双方合意の上でクラブ・アメリカとの契約を解除したという。現在28歳のサン・マクシマンは母国のサンテティエンヌの下部組織出身で、2013年夏にトップチームへ昇格した。モナコやハ