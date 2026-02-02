冨安健洋が、長い空白期間を経てついにピッチへ戻ってきた。冨安は2025年７月、プレミアリーグの名門アーセナルを退団後、移籍先が決まらないままフリーの状態が続いていた。度重なる負傷の影響もあり、公式戦から遠ざかる厳しい時間を過ごしていたが、それでもコンディション調整を重ね、復帰の機会を辛抱強く待ち続けてきた。そんななか、今冬の移籍市場で新天地として選んだのが、オランダの名門アヤックス。実績と経験を