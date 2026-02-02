日本化薬 [東証Ｐ] が2月2日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.0％減の187億円に減ったが、通期計画の209億円に対する進捗率は89.5％に達し、5年平均の79.9％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比74.0％増の21.9億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実