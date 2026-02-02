ＪＩＧ－ＳＡＷ [東証Ｇ] が2月2日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比2.4％減の6億円になった。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.1％増の1.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.7％→15.9％