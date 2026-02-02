アストマックス [東証Ｓ] が2月2日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は6億0600万円の赤字(前年同期は3億9800万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は3億4400万円の赤字(前年同期は1400万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-2.8％→-6.9％に大幅悪化した。 株探ニュース