マルサンアイ [名証Ｍ] が2月2日大引け後(16:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比1.8％減の5億0500万円となり、10-3月期(上期)計画の5200万円に対する進捗率が971.2％とすでに上回り、さらに5年平均の107.6％も超えた。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.4％→5.1％に悪化した。 株探ニュース