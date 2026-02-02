山田再生系債権回収総合事務所 [東証Ｓ] が2月2日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の1億9500万円→9600万円(前の期は1億0600万円)に50.8％下方修正し、一転して9.4％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3億1800万円→2億1900万円(前年同期は600万円)に31.1％減額し、増益率が53倍→37倍に