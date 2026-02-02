パーカーコーポレーション [東証Ｓ] が2月2日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比52.5％増の53.6億円に拡大し、通期計画の58億円に対する進捗率は92.5％に達し、5年平均の74.0％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比54.0％減の4.3億円に大