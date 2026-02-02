日東富士製粉 [東証Ｓ] が2月2日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.0％減の34.8億円に減ったが、通期計画の41億円に対する進捗率は84.9％に達し、5年平均の79.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比51.0％減の6.1億円に大きく落ち込む計算になる。 直近