札幌では２月１日夜から２日朝にかけて２０センチを超える大雪が降り、積雪はまた１００センチを超えています。朝の通勤ラッシュの時間帯。宮の森・北２４条通は大渋滞となりました。石狩湾から流れ込む風の影響で、札幌では午前９時までの１２時間で２３センチの降雪量を観測しました。 再び積雪が１００センチを超えた札幌。終わらない雪かきに市民もうんざりの様子でした。（札幌市民）「これが最後かなとこの前思っていたが