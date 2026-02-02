札幌では２月１日夜から２日朝にかけて２０センチを超える大雪が降り、積雪はまた１００センチを超えています。この大雪の影響で、２日もＪＲやバスなど交通機関に運休や遅れが出ています。ＪＲ北海道によりますと、この雪の影響でこれまでに札幌と新千歳空港を結ぶ快速エアポートなど２１０本が運休となり、ＪＲ札幌駅は朝から混雑しています。また、ジェイ・アール北海道バスによりますと、小樽・手稲・琴似方面の路