今年6月から7月にかけて北米3カ国の16都市で共同開催される2026FIFAワールドカップの12グループの組み合わせ抽選がこのほど正式に発表されました。それに伴って、中国義烏産の関連スポーツ用品と周辺商品の生産、販売が本格的な「ラストスパート期」に入りました。ジャージーやサッカーボールなどの定番グッズのほか、今年は特別な「応援神器」である「絶叫鶏（スクリーミングチキン）」が海外からの受注の新たな人気グッズとなり