タレントのホラン千秋（37）が2日、自身のインスタグラムを更新。“推し活”について伝えた。ホランは「念願叶って宝塚大劇場に」と書き出し、阪急電車の車両を入れた劇場ショットを公開。「推しが増えることの幸せを噛み締めながら、気づいたら河川敷の果てまで歩いていました」と明かし、「YouTubeにて、果てまで歩く私をご覧ください」と勧めた。宝塚ファンを公言しているホランは、昨年12月にも“推し活”したことを報告