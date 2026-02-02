元阪神監督の矢野燿大氏（57）が2日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。矢野氏は「キャンプ始まりましたね。シモと同じ飛行機で沖縄に入って一緒にキャンプ取材してました。俺ら時代は『こうやったな〜』とかの思い出話もしながら見てました」とつづり、下柳剛との2ショットを投稿。「連覇そして日本一に向けての順調なキャンプ初日スタートになったと思います」と太鼓判を押した。この投稿にフ