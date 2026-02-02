Image: SAC CO.,LTD. 透けてても時代に色褪せないスケルトン。プロ向けからお遊びまで、デジタルカメラは種類も値段もピンキリですよね。中でもトイカメラと呼ばれる手のひらサイズは、画質は低めでもデザインがキュートだったり、アクセサリー感覚で使えるジャンル。持っているといろいろ遊べます。スケスケなトイカメラ株式会社SACでもトイカメラを出していますが、「SMC01」シリーズに半