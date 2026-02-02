3日(21:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース やめられない犯罪 衝撃の真実2時間スペシャル』では、連続放火犯の心の闇に迫る。(左から)新レギュラーの松島聡、MCの笑福亭鶴瓶手紙に放火をやめられない心の闇をつづった連続放火犯の男。その始まりは、落ち葉を燃やしてみたことだった。いじめ、孤独、ストレス、そして興奮……なぜ、連続放火に発展したのか。また、東北地方のある都市で、立て続けに