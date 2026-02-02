1.外に自由に出してしまう 猫を家の外に自由に出すと、近所の家の庭でトイレをしてしまったり、車を傷つけてしまったりすることがあります。また、猫自身にとっても交通事故や病気の危険がいっぱいです。最近では「猫は室内で飼う」という考え方が一般的になっています。近所の人とのトラブルを防ぎ、愛猫の命を守るためにも、お部屋の中で楽しく過ごせる工夫をしてあげましょう。 2.集合住宅のルールを守らない