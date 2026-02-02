『好きなアナウンサーランキング』に異変がオリコンが発表した最新の『好きなアナウンサーランキング』で異変が起きた。男性編で南波雅俊アナ（37）と赤荻歩アナ（44）、女性編でも田村真子アナ（29）と江藤愛アナ（40）がワンツーフィニッシュするなど、ＴＢＳアナが男女ともに上位を占めたのだ。「江藤アナ以外は朝の情報バラエティ『ラヴィット！』に出演中。番組で見せる一生懸命な姿や個性的なキャラクターがウケて人気が上昇