立憲民主党の辻元清美参院議員（65）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。1月31日に多臓器不全のため80歳で死去した映画監督の長谷川和彦さんをしのんだ。 【写真】1月31日に死去した長谷川和彦監督 辻元氏は「ゴジが死んだ 悲しいし、寂しい。」と長谷川さんのあだ名で盟友の死を報告し、悼んだ。「『太陽を盗んだ男』を観たのは、まだ、10代の頃。ジュリーのファンだった私は映画好きの友だちに誘われて行