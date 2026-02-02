岡山県庁 岡山県は2月2日、さまざまな理由により親と離れて暮らす子どもを自分の家庭に迎え入れる「里親制度」の普及促進のため、ポータルサイトを開設しました。 関連動画や説明会の情報、体験談やQ＆Aなどを掲載し、問い合わせフォームなども備えています。制度を身近なものにし、里親登録の希望者を増やすのが目的です。 県などによりますと、（保護者がいない、もしくは保護者に監護させることが適当で