衆議院議員総選挙（2月8日投開票）を前に、有権者に投票を身近に感じてもらおうという啓発イベント「みんなのトークセッション〜私たちで考える、投票のこと〜」がJR神戸駅直結の地下街「デュオこうべ」（神戸市中央区）でこのほど開かれた。ラジオパーソナリティーやインフルエンサーが登壇し、暮らしの不安から選挙の豆知識までを軽快なトークとクイズで紹介。家族連れや買い物客らが足を止め、耳を傾けた。選挙啓発イベント