佐野航大と三戸舜介について言及サッカー日本代表の森保一監督は2月2日、欧州視察から帰国し取材対応に応じた。そのなかで、直近で活躍したNECナイメヘンMF佐野航大とスパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介について「今、ノリに乗っているプレーヤーかなと思います」と言及した。佐野はエールディビジで開幕から全20試合に先発出場し、3得点4アシストを記録。所属2年目ながらチームの中心として活躍し、今冬の移籍の噂も絶えない