約2週間の欧州視察から帰国日本代表の森保一監督が2月2日、オランダ1部アヤックスDF冨安健洋の復帰について言及した。欧州視察から帰国した指揮官は「ピンポイントでも我々の戦力となりえるコンディションであると見極めた時には招集していきたい」と話した。負傷に苦しんできた冨安は現地時間2月1日のエールディビジ第21節でエクセルシオール戦で後半35分から途中出場。イングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属してい