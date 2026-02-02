かつては世界経済を支える重要な資源であったクジラについて、どのような捕鯨が行われ、どのようにしてクジラの保護が叫ばれるようになったのかという歴史を、YouTubeチャンネルのNightshiftが解説しています。Whale Hunting Was Absolutely Crazy - YouTube捕鯨が商業化されたのは8世紀ごろだと言われています。フランス西岸に面するビスケー湾沿いに当時のバスク人は石造りの監視塔を建て、海面にクジラの影が見えると装備を搭載