◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」競馬好きの私には、滋賀・栗東トレーニングセンターでの取材が夢のような時間だ。出走馬の情報に限らず、騎手、調教師、厩（きゅう）務員の方々から競馬の知識も学んでいる。異動直後から気になる騎手がいた。肌寒い朝のトレセンに響き渡る「おはようございます！」という元気な声。デビュー１６年目、３２歳の藤懸貴志騎手だ。通りすがる人、一人一人にしっかりとあいさつをする。２４歳