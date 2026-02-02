プロボクシング世界主要４団体の一つ、ＷＢＡ（世界ボクシング協会）は１日（日本時間２日）、最新の世界ランキングを発表し、前ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝が１階級上のフライ級（５０・８キロ以下）で１位にランクされた。フライ級正規王者は、昨年７月に寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝を破ったリカルド・サンドバル（２６）＝米国＝で、暫定王者には元ＷＢＯ世界ライトフラ