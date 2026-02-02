日本代表の森保一監督が２日、羽田空港着の航空機で１月中旬から行った欧州視察から帰国した。森保監督は計１８日間で、５か国（ドイツ、オランダ、チェコ、英国、フランス）を訪れ、各国リーグや欧州カップ戦の１２試合を視察。上田綺世、田中碧、板倉滉、佐野航大、小川航基、伊東純也、鈴木唯人、前田大然、瀬古歩夢らの所属クラブの試合を観戦した。「Ｗ杯の戦力となり得る候補選手の試合が見られて、非常に有意義な視察に