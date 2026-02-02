女優で声優の戸田恵子が1月30日と31日に自身のアメブロを更新。米・ロサンゼルスでの滞在を満喫する様子を報告した。【映像】小沢真珠の衝撃的な姿にネット騒然 「思い切ったなぁ」戸田は30日に更新したブログで「LAに着きましたー！」と報告し「そうです！アレです！あのアワードです！」と授賞式に参加することを示唆。「去年の参戦ですっかり味を占めてしまいました」と2年連続での参加であることを明かしていた。31日に