2日未明、千葉県君津市の住宅に3人組の男が押し入り、住人にスタンガンのようなものを突きつけて脅し、現金200万円などが入った金庫を奪って逃走しました。警察によりますと、2日午前2時半ごろ、君津市の住宅に3人組の男が押し入り、住人の78歳の男性の両手をテープのようなもので縛ったうえ、スタンガンのようなものを突きつけ「金はどこにある」などと脅しました。現金およそ200万円と記念硬貨などが入った金庫を奪って逃走し、