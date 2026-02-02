お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが1月31日に自身のアメブロを更新。女優の橋本マナミと食事へ行ったことを報告した。【映像】ハイヒール・モモコ、ヒロミ＆松本伊代夫妻とディナーこの日、モモコは「大好きなスペイン料理のacaへ」と切り出し、堪能したスペイン料理の写真とともに明かした。続けて「人の分のデザートまで平らげて、エミズキッチンに行って、ラストもクラブで出前三昧!!」と、店をはしごしながら食事を満喫