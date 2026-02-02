2月22日に行われる大阪マラソン。2日に大会公式ホームページより出場選手が発表され、吉田響選手(サンベルクス)が参戦します。吉田選手は創価大時代、第101回箱根駅伝で花の2区に出走。区間記録上回る1時間5分43秒のタイムをたたき出し、R.エティーリ選手(東京国際大学)に次ぐ個人2位の走りでした。今年に入り1月1日のニューイヤー駅伝では、2区で圧巻のごぼう抜き。前を走っていた『22人』を抜き、1時間1分1秒の区間新記録で区間