タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が2月1日に自身のアメブロを更新。5月5日をもって現役を引退することを発表した。【映像】凛、2歳長女・寿々ちゃんが初めての動物園で大はしゃぎこの日、凛は「お久しぶりの投稿です」と切り出し「投稿できてなかった期間 ブログを見てくださってる方が色んな所で声を掛けてくれて…本当にありがとうございます！」とファンへの感謝をつづった。続けて「まずは