Jリーグ「百年構想リーグ」開幕イベントで対談する野々村芳和チェアマン（左）と川淵三郎氏＝2日、MUFGスタジアムJリーグは2日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で特別大会「百年構想リーグ」の開幕イベントを開き、野々村芳和チェアマンは「特別な一年になる。Jリーグにとって大きなチャレンジだ」と語った。6日に始まる百年構想リーグを6月まで実施した後、2026〜27年に行われる新たなリーグ戦が8月に開幕する。歴史的な