お笑いコンビ「シソンヌ」のじろう（47）が2日までに自身のインスタグラムを更新。地元の神社へ同期芸人と訪れたことを明かした。じろうは「岩木山神社へ」と地元・青森県弘前市を「チョコレートプラネット」の長田庄平と訪問。投稿された写真には、長田がおみくじを結ぶ「おみくじ掛け」の屋根にこんもりと雪が積もっており今にも落ちてきそうだ。「おみくじ。うえ！うえー！はやく結び終えて」とつづった。フォロワーか