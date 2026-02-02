サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２日、約２週間の欧州視察から帰国し、羽田空港で取材に応じた。１日に４８４日ぶりの公式戦出場を果たしたオランダ１部アヤックスのＤＦ冨安健洋に（２７）ついて「ピンポイントでも、われわれの戦力となりうるコンディションであると見極められた時には招集していきたい」と２４年６月以来となる代表復帰の可能性について言及した。冨安はエクセルシール戦の後半途中から加入後初出場