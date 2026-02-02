大雪、悪天候の影響でしょうか。2割の減少です。 衆議院議員選挙の投開票まであと1週間を切りました。きのうまでに県内で期日前投票を済ませた人は、前回の同じ時期に比べ2割ほど少なくなったことが分かりました。県選挙管理委員会によりますと、きのうまでの5日間で期日前投票を済ませた人は県全体で4万7310人です。これは（公示日前日・26日現在）有権者のおよそ5．5%にあたります。前回の衆院選の同じ時期に比べ1万1925人減少