札幌駅総合開発は2026年2月2日、運営するJRタワー（アピア・札幌ステラプレイス）の物販店について、営業時間を変更すると発表しました。これまでの営業時間は午前10時から午後9時まででしたが、4月1日からは午後8時までになるということです。札幌駅総合開発によりますと、営業時間の変更は働き方改革の一環で、出店店舗を含むすべての従業員の職場環境を整えることが目的で、コロナ禍以降は客の行動も変化したことから、JR