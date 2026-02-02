俳優の渡部篤郎（55）が1日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。芸能界入りの意外なきっかけを明かした。ドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で共演中の俳優・野間口徹、女優の結城モエとともに登場。占い師の大串エリコ氏の占いを受けた。大串氏から「渡部さんは最初の頃は迷子の時期ですね。22歳ぐらいまでですね」と指摘されると、「そうですね、21、2でこの世界に