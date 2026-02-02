ドジャース・大谷翔平投手（31）が3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で投手として登板しない背景を「カリフォルニア・ポスト」のディラン・ヘルナンデス記者が分析した。前日1日（日本時間2日）に開催されたファンフェスタでロバーツ監督が「彼はWBCでは投げない」と発言。「彼自身の決断」と明かし「驚きはないし、正直ホッとしたという感覚でもない。26年に投打両方をやるための最善の準備を考