Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。柏からは、昨季日本人選手２位の１１得点を記録したＦＷ細谷真大（２４）が出席した。百年構想リーグの初戦は川崎。両チーム８得点が入り乱れたリーグ戦第３２節（４△４）、最大３点ビハインドから逆転を果たしたルヴァン杯準決勝と、白熱した戦いを昨季は繰り広げた。ルヴァン杯準決勝第２戦で劇的な同点