週明け２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比６６７円６７銭（１・２５％）安の５万２６５５円１８銭だった。２営業日連続で値下がりした。午前の取引では、衆院選で自民党が議席を伸ばすとの情勢報道を受け、政権安定と経済政策推進への期待から、日経平均は一時９００円超上昇した。外国為替市場の円相場で円安・ドル高が進行し、自動車や機械などの輸出関連銘柄が値上がりしたことも、相場を後