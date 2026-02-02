阪神OBの糸井嘉男SA（44）がスカイAの中継で、沖縄・宜野座キャンプ2日目のゲスト解説を行った。糸井SAは近大の後輩で公私とも関係が深い佐藤輝の動きを絶賛。シーズン50本塁打への期待も口にした。糸井SAは「体がデカくなった。一人だけグラウンドが小さく見える。ここから絞られて、研ぎ澄まされていくから、2年連続40本と言わず、50本塁打を狙ってほしい」とエール。この日のフリー打撃についても「センター中心にすごくい