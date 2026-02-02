◆米国男子プロゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン最終日（１日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）今季第３戦の最終ラウンドが行われ、４５歳のジャスティン・ローズ（英国）が７０で回り、通算２３アンダーで通算１３勝目を飾った。２位に７打差をつける圧勝劇。優勝賞金１７２万８０００ドル（約２億６７６３万円）を獲得した。